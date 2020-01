Ciro sinaliza simpatia pelo nome de Bonfim na disputa pela PMT

O senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, afirmou que vê com bons olhos a possibilidade de o ex-secretário municipal de Planejamento, Washington Bonfim, ser o candidato e escolhido pelo Palácio da Cidade para a sucessão municipal do próximo mês de outubro.

Para Ciro, Bonfim possui o perfil ideal, que alia qualidades técnicas, capacidade administrativa e bom relacionamento político. “O prefeito até o momento não nos comunicou, e cabe a ele fazer a escolha, mas se for o professor Washington ficaremos extremamente felizes. É uma pessoa altamente capacitada. Foi o grande responsável pelo planejamento de Teresina nos últimos tempos, trabalhou diretamente na liberação de recursos, quando era secretário de Planejamento”, destacou Ciro.



O senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas. (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



Atualmente, Washington Bonfim é filiado ao Progressistas, mas caso realmente seja candidato a Prefeitura de Teresina, a tendência é que ele regresse ao PSDB, partido do prefeito Firmino Filho e do grupo que comanda o Palácio da Cidade. Para Ciro, a eventual mudança não causaria desconforto no relacionamento entre os membros da base aliada da gestão municipal. “Se o Washington vier a ser o candidato, vai ser pelo PSDB”, sentenciou o presidente nacional o Progressistas.

Apesar dos elogios direcionados a Bonfim, Ciro Nogueira faz questão de ressaltar que a parceria entre Progressistas e PSDB vai acontecer na próxima disputa eleitoral, independente do nome escolhido para encabeçar a chapa majoritária. “Qualquer outro nome que ele [Firmino] venha a escolher, se for o Kleber Montezuma, Silvio Mendes, Fernando Said, Charles, Marco Antônio, também são grandes nomes e têm qualidades para ser um grande prefeito também”, avaliou.

Natanael Souza