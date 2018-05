Ciro rebate críticas e diz que “não tem um partido sem denúncias”

O senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, voltou a comentar as acusações de obstrução de justiça. O parlamentar rebateu as críticas e disse que as suspeitas não devem interferir no seu projeto de reeleição. Para o senador, o momento é de fortalecer as instituições para que sejam esclarecidas as acusações antes mesmo do pleito.

“Hoje, na política nacional, não tem um partido que não tenha denúncias. O que nos cabe agora é fortalecer o papel das entidades que estão combatendo a corrupção no país para que elas possam apresentar os fatos e condenar exemplarmente quem realmente tem culpa e inocentar quem não tem”, declarou o senador.



O presidente nacional do Progressistas pediu quebra do sigilo das informações para se defender (Foto: Moura Alves/O Dia)



O senador Ciro Nogueira já pediu ao Supremo quebra do sigilo das investigações para ter acesso ao conteúdo e obter “provas de sua inocência”. Ele espera que o resultado das investigações possa ocasionar no fortalecimento de seu mandato. “Eu prefiro que a gente tenha excessos de investigações do que não ter”, ressaltou.

Em abril, uma operação da PF, em conjunto com a PGR, cumpriu mandados de busca e apreensão na residência oficial de Ciro em Brasília, em Teresina e no seu gabinete no Senado. O parlamentar é suspeito de comprar o silêncio de um ex-assessor com relação à transferências de dinheiro.

Ithyara Borges - Jornal O Dia