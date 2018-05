O senador Ciro Nogueira (PP) pediu ao Supremo a quebra do sigilo das investigações para ter acesso ao conteúdo e obter “provas de sua inocência”. O parlamentar, que prestou depoimento à Polícia Federal na última segunda-feira (30), negou que estaria obstruindo o trabalho da justiça e defendeu a celeridade das investigações.

“Eu pedi que o sigilo seja retirado para que a população tenha acesso e conheça o que está acontecendo. Estou consciente que não tenho nenhuma vírgula com essa operação. Não tem gravação comigo, ninguém me citando. Não tem nada. São situações que a gente quer que se tire o sigilo. Não interessa a ninguém o sigilo dessas informações”, declarou o progressista.

Ciro pede quebra de sigilo das investigações: "Não tem gravação comigo".



Para o presidente nacional dos Progressistas, o resultado das investigações acarretará no fortalecimento de seu mandato. “O Brasil passou muito tempo sem investigar nada e agora tem os excessos, que a gente tem que evitar. Mas eu prefiro que a gente tenha excessos de investigações do que não ter”, ressaltou.

Em abril, a Polícia Federal, em conjunto com a Procuradoria Geral da República, cumpriu mandados de busca e apreensão na residência oficial de Ciro em Brasília, em Teresina e no seu gabinete no Senado. O parlamentar é suspeito de comprar o silêncio de um ex-assessor com relação à transferências de dinheiro.

Ciro Nogueira não acredita na interferência das investigações nas eleições de outubro. “Eu acho que a população sabe quem está trabalhando, quem tem mãos limpas, quem está trazendo recursos, investimentos. Eu me tornei o homem público que mais trouxe recursos na história desse Estado”, pontuou o senador.

Senador diz que não vai interferir na discussão sobre chapa proporcional

O presidente nacional dos Progressistas afirmou que não vai interferir nas discussões sobre a chapa proporcional do partido no Piauí. O encaminhamento é fazer parte de uma composição com todos os partidos da base é unanime, mas, se não houver essa condição, os deputados do PP poderão se apresentar sozinhos.

Para Ciro, a decisão sobre a chapa pura interfere apenas nas eleições dos parlamentares estaduais e, por isso, eles que irão definir quanto ao assunto. O partido já havia anunciado que, se o PT sair sozinho como vem afirmando, tem nomes suficientes para apresentar em uma chapa pura. “Cada partido tem que ver o que é melhor para si na sua chapa proporcional. Se houver um chapão, o PP está dentro. Mas, se houver a divisão, o PP vai estudar o que é melhor para seus deputados. Mas é uma condução que quem está levando são os deputados estaduais, que é a vida deles. Não pode haver uma interferência minha nessa situação”, declarou Ciro.

Mesmo admitindo a possibilidade de marchar só na disputa proporcional, o senador lembrou as implicações de uma chapa pura para os partidos. “É um direito de qualquer partido, mas se tiver muitas chapas pode prejudicar no final a eleição do máximo possível de deputados. O governador não é candidato de apenas um partido, é de uma coligação”, finalizou.



