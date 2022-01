Ciro Nogueira vem ao Piauí nesta quarta (05) para anunciar auxílio federal a desabrigados

O Ministro-Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, confirmou através da sua assessoria que virá ao Piauí na manhã da próxima quarta (05) anunciar as medidas emergenciais do governo federal em auxílio aos desabrigados pelas chuvas no estado. Até o momento o Piauí tem cerca de 300 famílias que tiveram que abandonar suas residências pelo acumulado de chuvas intensas que caiu sobre o estado desde os últimos dias de dezembro de 2021.



De acordo com a equipe do senador, Ciro Nogueira será recebido pelo prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, por volta de 09h no aeroporto Petrônio Portella, lá o ministro deve anunciar ações emergenciais para a população da capital. Em seguida, Ciro segue para visitar as áreas mais castigadas pelas chuvas na capital. Após a reunião, o senador visitará ainda as cidades de Uruçuí e Floriano, também atingidas pelas fortes chuvas.

O governo do Piauí declarou situação de emergência no Estado por conta das inundações causadas por intensas chuvas que afetam diversos municípios. O decreto foi publicado no Diário Oficial, na segunda-feira (03), e estipula a mobilização de órgãos estaduais e convocação de voluntários para atuarem nas ações de resposta ao desastre.

As chuvas intensas e concentradas em todo o Estado do Piauí têm produzido súbitas elevações no nível dos rios, riachos, lagoas e córregos. Em vários municípios, especialmente nos que compõem o Território Chapada das Mangabeiras e o Território Entre Rios, foram observados inúmeros prejuízos, como corte de estradas, alagamento de residências, isolamento de regiões e destruição de plantações ribeirinhas.

FOTO: Benné Mendonça/ Ascom Casa Civil

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no