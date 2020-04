Ciro Nogueira quer suspensão de cobrança de consignados de aposentados

O senador Ciro Nogueira (Progressistas) apresentou um projeto de lei que suspende por seis meses o pagamento de empréstimos consignados tomados por aposentados e pensionistas. De acordo com o senador, essa é mais uma iniciativa que visa minimizar os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus. Ele lembra que os idosos são a faixa da população que corre maior risco com a doença, por isso é preciso que recebam um cuidado especial.

“Temos que ir além das medidas que já conhecemos, como o isolamento social e a prevenção da doença. Também precisamos pensar em como os nossos idosos estão se mantendo economicamente”, defendeu o senador.



O parlamentar ressalta que boa parte dos idosos estão negativados - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Ciro Nogueira apontou que o número de idosos inadimplentes vem crescendo ao longo dos anos e já passa dos 9 milhões em todo o país. “A cada 10 novos maus pagadores do país, 6 são idosos”, explicou.

Ainda de acordo com o senador, a medida vai dar um alívio financeiro aos idosos neste momento de crise e, ao terem seu sustento garantido, estarão menos suscetíveis a saírem do isolamento e se exporem ao risco de contágio com o vírus.

Natanael Souza, do Jornal O Dia