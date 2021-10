Ciro Nogueira mostra otimismo com a reeleição de Bolsonaro, “sentimento forte”

O Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, demonstrou otimismo com a reeleição do Presidente da República, Jair Bolsonaro, no próximo ano. Em entrevista a uma rede nacional de TV o senador piauiense afirmou existir um forte sentimento de reeleição em favor do presidente e condicionou a retomada econômica como um dos fatores principais para a vitória de Bolsonaro. “Ministro dos ministros”, como chamou o próprio Bolsonaro, Ciro Nogueira tem atuado como o principal articulador da reeleição do presidente, pelas mãos do senador piauiense deve passar a filiação de Bolsonaro ao seu novo partido e a construção da coligação com os partidos de centro.



Para Ciro Nogueira o ano de 2022 deve ser diferente de 2021, ano afetado duramente pela crise econômica e pelos efeitos da pandemia na alta da inflação.

“Eu sou um otimista: tenho certeza que o ano de 2022 vai ser de superação, alguma dificuldade, mas será de crescimento e eu sou uma pessoa que costuma acompanhar as eleições não só no país, mas no mundo. Se as pessoas tiveram uma sensação de melhora de vida, elas mudam. O sentimento de reeleição é muito forte, as pessoas acham que o presidente tem o direito e os governos têm direito à reeleição. Eu não tenho dúvida que a reeleição virá se a economia melhorar como eu estou prevendo”, afirmou Ciro Nogueira.

O Ministro ainda atacou o Partido dos Trabalhadores e criticou a possibilidade do PT voltar a governar o Brasil, para Ciro seria um retrocesso.

“Eu costumo dizer você vai comprar um celular, você não vai comprar um celular de 2002. O Lula foi importante em 2002, naquele momento, mas a forma que o Lula vem agora vai ser o Lula para fazer trazer seu Lindenberg, Zé Dirceu, para o país e a população não quer isso. As pessoas não querem as pessoas de volta no comando do país. Então, vai ser o Lula para trazer o PT de volta ao poder”, finalizou o parlamentar.

FOTO: Ascom Ministério da Casa Civil

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!