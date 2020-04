Ciro Nogueira mira lucro dos bancos para ajudar na crise do coronavírus

O senador Ciro Nogueira (Progressistas) defende uma maior colaboração dos bancos no Brasil no enfrentamento da crise do novo coronavírus (Covid-19), para isso, apresentou no Senado uma proposta para ampliar a alíquota e a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) dessas instituições financeiras.

“É um setor que lucrou muito nas últimas décadas em nosso país e acho que é um case mundial. Nenhum outro setor no mundo tem tanta lucratividade como o setor bancário do nosso país, principalmente os grandes bancos. Acho que chegou a hora desse setor dar a sua contribuição”, argumenta o parlamentar.

Segundo levantamento da provedora de informações financeiras Economatica, os quatro maiores bancos do país tiveram crescimento de 38,7% em seus lucros nos últimos cinco anos. Só em 2019 os ganhos acumulados somaram R$ 81,5 bilhões. Ciro explica que a medida poderia incidiria sobre volume, sem impactar os correntistas.



Foto: O Dia

“Taxaríamos em 50% mas iremos proibir qualquer tipo de repasse para o consumidor, então não vai ser taxado o faturamento do banco, que pode atingir sua rentabilidade, mas só o lucro estratosférico dos bancos em nosso país”, ressalta o piauiense, que tem buscado o apoio de outras lideranças partidárias no Senado para agilizar a tramitação da matéria.

“Acho que é um projeto com grande chance de ser aprovado e virá em um momento certo, não para ajudar no combate ao coronavírus, mas também depois, para recuperação econômica. O mais importante é os recursos serão divididos entre a União, estados e municípios, e ajudar bastante, em especial o Piauí”, conclui o senador.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia