Ciro Nogueira fica na Casa Civil e diz que coordenará campanha de Bolsonaro

O senador Ciro Nogueira (Progressistas) confirmou que será um dos coordenadores de campanha à reeleição do Presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). Principal líder do centrão, Ciro é hoje um dos mais importantes articuladores da gestão do presidente e já iniciou as discussões para formar uma coalizão com os partidos que darão sustentação à reeleição de Bolsonaro.





Questionado se coordenará a campanha de Bolsonaro, Ciro respondeu assertivamente. "Vou sim", afirmou o Ministro.



Ciro negou qualquer possibilidade de deixar o Ministério da Casa Civil. Segundo ele, a atuação da base governista será fundamental durante a campanha no próximo ano. "Não existe isso, o presidente quando me fez o convite foi para ficar até o final do seu governo. O presidente vai ter que sair em campanha e terá que ficar gerenciando grande parte do governo por conta disso. Não existe essa perspectiva e não teve esse pedido", afirmou o senador piauiense.





