Ciro Nogueira exonera presidente do ICMBio; Sádia Castro é cotada para a vaga

O Ministro-Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, exonerou na última semana o presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Fernando Lorencini. O ato, publicada no Diário Oficial da União da última sexta (29), abre caminho para que a ex-secretária de Meio Ambiente do Piauí, Sádia Castro, ocupe a cadeira como uma indicação do próprio Ciro Nogueira. Nos bastidores de Brasília, e entre servidores do meio ambiente, o nome da ex-gestora é cogitado para ocupar o posto que é estratégico para o governo Bolsonaro.



Na presidência do instituto estava o Coronel da Polícia Militar de São Paulo, Fernando Lorencini, o paulista foi o terceiro presidente a comandar o órgão somente no governo Bolsonaro. O Coronel foi nomeado em setembro de 2020 e ficou treze meses a frente do instituto. O ICMBio é crucial para o projeto político de Jair Bolsonaro, criado em 2007 o órgão executa ações do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, é função do Chico Mendes fiscalizar, proteger e gerenciar as unidades mantidas pela União. Desde o início do seu governo o presidente Jair Bolsonaro revelou que trabalha para tornar mais produtivas as unidades de conservação gerando mais renda para o país. Os últimos três presidentes do órgão são militares.

Sádia comandou o meio ambiente do estado desde o início de 2018 e deixou a pasta após o rompimento da sua irmã, a deputada federal Margarete Coelho (Progressistas), com o governador Wellington Dias. Um fato curioso é que apesar de ter sido exonerada no dia 20 de Outubro, Sádia Castro continua no Diário Oficial do Estado como Secretária de Meio Ambiente. Sádia é Ph.D. em antropologia rural na Universidade de Gotemburgo na Suécia e possui um amplo trabalho acadêmico na área.

