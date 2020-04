Ciro Nogueira e Marcelo Castro defendem isolamento social

Diante da crise do novo coronavírus (Covid-19), os senadores Ciro Nogueira (Progressistas), Elmano Férrer (Podemos) e Marcelo Castro (MDB) reforçam para que a população obedeça às recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e evitem sair de casa durante a pandemia.

“Não há outra alternativa. Gostaria muito que houvesse, mas o mundo todo está tomando essa iniciativa”, afirma Nogueira. “Acho corretíssimo, é fundamental para não sobrecarregarmos o sistema de saúde. É importante que a população fique em suas residências e consiga diminuir a escala de contaminação do vírus”, completa.



Os senadores apoiam medidas de prevenção contra coronavírus - Foto: Jailson Soares/O Dia



Castro também reforçou a experiência de outros países no enfrentamento da doença para defender o isolamento social nesse momento. “Precisamos aprender com os exemplos que estão acontecendo no mundo. É preciso tomar medidas necessárias. Tem que ser restritivas”, frisou o emedebista, que já havia assinado um manifesto de ex-ministros da Saúde nesta mesma linha.

O raciocínio dos parlamentares piauienses vai de encontro ao “Pelo Isolamento Social”, documento divulgado na última segunda-feira (30) por líderes partidários no Senado, que destaca a necessidade de restrição das atividades não-essenciais para diminuir o contágio do vírus no país, bem como ações de socorro a economia. O ato é um contraponto às declarações do presidente Jair Bolsonaro, que tem minimizado a situação e cobrado restrições apenas para o grupo de risco à doença.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia