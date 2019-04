Ciro Nogueira e Bolsonaro fecham apoio do PP à reforma da Previdência

Após se reunir com o presidente Jair Bolsonaro nessa quinta-feira (4), o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, reafirmou que seu partido deve manter o posicionamento contrário às mudanças na aposentadoria rural e no Beneficio de Prestação Continuada(BPC). Os pontos são considerados polêmicos no texto da reforma da Previdência enviado ao Congresso pelo governo federal.



“Foi uma reunião muito produtiva em que o presidente fez valer a sua ideia no que diz respeito à Previdência do nosso país. Eu coloquei que já é uma questão fechada no nosso partido a defesa dos trabalhadores rurais e dos beneficiários do BPC, porque nós defendemos que essa reforma tem que vir pra proteger quem ganha pouco e penalizar quem ganha mais. Ele disse que respeita a nossa ideia, mas disse que o Congresso é soberano para fazer as alternativas que sejam necessárias”, disse.

Apesar das divergências em relação ao texto do projeto, Ciro Nogueira disse a Bolsonaro que o governo federal pode contar com apoio do Progressistas durante a tramitação da Reforma da Previdência. “Vamos conversar com a bancada, com os membros do nosso partido, para tomar uma definição de como vamos atuar nessa reforma que é tão importante para o nosso país, mas eu disse ao presidente que ele pode contar com o nosso partido”, afirmou.









Natanael Souza - Foto: Divulgação