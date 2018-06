Ciro Nogueira é alvo de nova denúncia no STF por intimidar ex-assessor

O senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Partido Progressista, foi denunciado mais uma vez no Supremo Tribunal Federal pela Procuradoria-Geral da República. Desta vez o congressista piauiense é investigado por suposta tentativa de compra de silêncio de um ex-assessor parlamentar.

Além de Ciro, também foram denunciados no caso o deputado federal Eduardo da Fonte (PP-PE) e o ex-deputado Márcio Junqueira.

A informação foi veiculada pelo jornal Estadão e pela revista Veja em seus sites. A denúncia da PGR foi feita em caráter sigiloso.

Em abril, Ciro, Dudu da Fonte e Junqueira foram alvos de uma operação da Polícia Federal destinada justamente a apurar a suposta tentativa de comprar o silêncio de um ex-assessor que implicou os parlamentares em esquemas de corrupção investigados na Operação Lava Jato.

O ministro Edson Fachin, do STF, foi quem expediu os mandados de busca e apreensão nos gabinetes e residências dos dois congressistas.

Em depoimento à PF no início de abril, o empresário Joesley Batista, do grupo J&F, deu detalhes da suposta entrega de uma mala com R$ 500 mil ao senador Ciro Nogueira.

Por meio de nota, o advogado de Ciro disse que o senador nunca recebeu dinheiro de Joesley, e que o parlamentar matinha uma relação "republicana" com o empresário.

No depoimento, Batista também deu detalhes de como ocorreu a entrega do dinheiro, a qual foi relatada inicialmente em sua delação, feita no ano passado.

Segundo o empresário, a mala foi entregue a Ciro numa garagem, em São Paulo. Joesley afirmou à Justiça que, nos últimos três anos, Ciro Nogueira destacou-se como um dos principais interlocutores políticos para tratar de interesses da J&F no Congresso Nacional.

R$ 200 mil na casa de Ciro

Na operação realizada em abril, a Polícia Federal cumpriu nove mandados - em Teresina, Brasília, Recife e Boa Vista. Um deles foi de prisão preventiva contra o ex-deputado Márcio Junqueira (Pros), de Roraima.

De acordo com a Procuradoria-Geral da República, Junqueira é suspeito de intermediar "o esquema [para comprar o silêncio do ex-assessor de Ciro], que inclui o pagamento de despesas pessoais, ameaças e até proposta para a mudança do teor de depoimento que incriminaria os alvos da operação".

Além dos gabinetes, foram vasculhadas residências dos congressistas. E nas casas de Ciro Nogueira os policiais federais apreenderam R$ 200 mil em espécie.

O pivô da operação foi o ex-assessor José Expedito Rodrigues Almeida. Ele confessou à PF que carregava bolsas de dinheiro para os dois congressistas. Em troca, recebia o salário de servidor do Congresso.

A investigação foi mantida em sigilo.