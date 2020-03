Ciro Nogueira defende destinar verba eleitoral para prefeituras

Além “totalmente favorável” ao adiamento das eleições municipais deste ano, o senador Ciro Nogueira (PP) defende que os recursos previstos para a realização do pleito sejam realocados para a Saúde, sobretudo para os pequenos municípios que não possuem estrutura de prevenção e combate a epidemia do novo coronavírus (Covid-19).

Presidente nacional do Progressistas (PP), o parlamentar piauiense argumenta para que os demais partidos abram mão do Fundo Eleitoral, avaliado em cerca de R$ 2 bilhões, além de propor que 50% dos R$ 8 bilhões orçados Justiça Eleitoral neste ano sejam destinados ao enfrentamento da crise epidêmica. “Se somarmos tudo teríamos recursos no montante de R$ 8 bilhões”, estima.



O parlamentar explica que R$ 8 bilhões podem ser realocados para as cidades - Foto: Jailson Soares/O Dia



Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) do Ministério da Saúde, cerca de 86% dos municípios piauienses não possuem aparelhos de ventilação mecânica, fundamental no tratamento de quadros graves do coronavírus. Na avaliação de Ciro, os recursos eleitorais poderiam minimizar essa situação.

“Tenho uma preocupação muito grande com a situação das prefeituras sem condições de comprar equipamentos e materiais de proteção para os profissionais da saúde. Esses recursos seriam fundamentais para darmos um suporte às pequenas e médias cidades, principalmente, que não tem condições e nem se preparam para isso”, finaliza o senador.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia