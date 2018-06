Ciro Nogueira anunciará hoje a definição do PP em chapa majoritária

Uma reunião entre o governa­dor Wellington Dias (PT) e o se­nador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, no último final de semana pode ter dado fim na novela sobre a vaga de vice-go­vernador na chapa majoritária. Segundo informações de basti­dores, os líderes teriam firmado um acordo para acomodar os partidos da base.

Na negociação teria ficado acertada a indicação do nome do deputado Themístocles Filho (MDB) para encabeçar a chapa com Wellington Dias e Marga­rete Coelho (PP), a atual vice-governadora, sairia como can­didata a deputada federal. Neste cenário, o governador atenderia uma das reivindicações do MDB.

O deputado Themístocles Fi­lho negou a confirmação. “Eu não fui informado de nada. Deixa acontecer para eu poder me declarar. Essa semana eu não tenho nenhuma conversa marcada com o governador e nem o MDB tem reunião mar­cada com ele. Eu vou aguardar o governador Wellington Dias se pronunciar sobre o assunto”, ressaltou.



Foto: Moura Alves/O Dia

O senador Ciro Nogueira con­vocou uma coletiva de imprensa para hoje (26), com o objetivo de anunciar as estratégias e a de­finição do Progressistas no Esta­do para estas eleições. O Jornal O DIA tentou contato com o parlamentar, mas as ligações não foram atendidas.

Se o partido confirmar a de­sistência da vaga que disputava diretamente com o MDB, o go­vernador Wellington Dias de­verá fazer o anúncio oficial dos nomes que irão compor a chapa majoritária nos próximos dias, uma vez que a pré-candidatura de vice é vista como a questão mais polêmica dentre a articula­ção política.

Com a definição do pré-candi­dato à vice-governadoria, Wellin­gton Dias precisa ainda decidir o nome que ocupará a segunda vaga ao senado e como ficará a coligação entre os partidos com relação à disputa proporcional

Ithyara Borges - Jornal O Dia