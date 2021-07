Ciro Nogueira anuncia filiação do ex-governador Zé Filho ao Progressistas

O senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas (PP), anunciou, nesta segunda-feira (21), a adesão do ex-governador Zé Filho ao partido, que deixa o PSDB para fortalecer o palanque progressista nas eleições gerais de 2022.



“É um grande amigo que a vida me deu e que hoje dá um grande sim de se filiar no nosso Progressistas (...) estamos aqui, em um momento importante da política do nosso estado, para que a gente possa construir algo novo”, destacou o senador na ocasião.

Com a nova filiação partidária, a tendência é que Zé Filho reforce a chapa proporcional do PP e dispute um mandato de deputado, estadual ou federal. “O Piauí vai contar com você, que vai ser muito importante e uma prioridade do nosso partido no próximo ano”, enfatizou Ciro.

