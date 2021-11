Ciro Nogueira anuncia fechamento de fronteiras aéreas para seis países da África

O ministro-chefe da Casa Civil,Ciro Nogueira, informou nas suas redes sociais, nessa sexta-feira (26), que oBrasil fechará as fronteiras aéreas para seis países da África em virtude da nova variante do coronavírus identificada na África do Sul, a ômicron.



“O Brasil fechará as fronteiras aéreas para 6 países da África em virtude da nova variante do coronavírus. Vamos resguardar os brasileiros nessa nova fase da pandemia naquele país. Portaria será publicada amanhã e deverá vigorar a partir de 2ª feira”, escreveu no Twitter.

Ainda segundo Ciro Nogueira, a decisão foi tomada em conjunto e assinada pelos ministério da Casa Civil, Ministério da Infraestrutura, Ministério da Saúde e Ministério da Justiça.

A restrição dos voos, ainda segundo o ministro, atingirá passageiros oriundos de África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. A medida de restrição também foi publicada pela Anvisa, na sexta-feira, informando ainda sobre os riscos para a variante.

