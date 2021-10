Ciro Nogueira anuncia definição da chapa de oposição para janeiro

O Ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, confirmou que ficará para 2022 a definição da chapa de oposição que disputará as eleições estaduais no próximo ano. Ao que tudo indica a composição oposicionista deve mesmo ter mesmo Silvio Mendes e Iracema Portela a frente na disputa pelo governo estadual, a dúvida, porém é quanto a cadeira de senador. Até o momento o nome que tenta se viabilizar é do prefeito de Floriano Joel Rodrigues, porém uma eventual dissidência de algum partido da base governista pode tirar a candidatura de Joel.



Na manhã da última segunda o senador (11) o senador reuniu toda a ala oposicionista na sua residência, durante o encontro o ministro fez o comunicado aos aliados e pediu plena dedicação e apoio as caravanas que devem tomar o interior do Piauí com Silvio Mendes e Iracema Portela. Ciro revelou os detalhes da reunião.

“Tratamos sobre a estratégia, correção de rumos, calendários de certas situações e até definições de quando vamos ter e da formação da chapa que irá ser apresentada a todo o Piauí. Definimos que essa definição acontecerá e será anunciada em janeiro”, disse o senador.

O ministro ainda avaliou a situação de deputados do Progressistas que ainda insistem em permanecer no secretariado de Wellington Dias e confirmou que Firmino Paulo está fora do partido.

“Vamos aguardar acho que quem tem que falar são eles, Hélio Isaías e Wilson Brandão. O Firmino acho que já fez a sua opção, nós não contamos mais com ele. Cada um tem que falar por si, nós só temos que fazer o nosso trabalho, fazer a nossa campanha com pessoas de bem. Outros virão, só não tenho diálogo na base do governador com o PC do B, PSOL e o PT. Todos os outros partidos estamos tendo diálogos e terão defecções, alguns virão para a oposição, pode anotar”, finalizou o político.

Foto: Ciro Nogueira/Divulgação

