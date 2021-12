Ciro Nogueira inaugura nova sede da Codevasf e anuncia investimento milionário para 2022

O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, inaugurou na tarde desta sexta (17), a nova sede a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), na região central de Teresina. O órgão que cumpre um papel importante de articulação e execução de políticas para preservação e desenvolvimento das bacias dos rios nordestinos, deve receber, de acordo com Ciro Nogueira, um investimento milionário para 2022.



O Superintendente da Codevasf no Piauí, Inaldo Guerra, valorizou o momento de crescimento da instituição e a parceria com o presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele construir obras estruturantes deve ser a prioridade em 2022. "É um momento em que a gente fica muito orgulhoso de poder oferecer uma estrutura melhor para os profissionais e visitantes. Ficou um ambiente mais amplo, ao lado do Rio Parnaíba, que é a razão de ser da Codevasf, vamos continuar contribuindo com esse papel relevante de trabalho pela sociedade piauiense. Vivemos um excelente momento, a Codevasf está crescendo por atuar de maneira diversificada, desde a perfuração e instalação de poços, até obras estruturantes como a construção de barragens e asfaltamento além do apoio ao setor primário", afirmou o dirigente.

Já o Ministro-Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, salientou o crescimento e o investimento milionário para o próximo ano. “A Codevasf tem sido um órgão fundamental para o Piauí, se transformou em um grande vetor de desenvolvimento para o Estado, agora vamos implementar bem mais. Para se ter ideia a Codevasf já atendeu mais de 145 municipio, mais de 100 milhões em obras. Iremos aumentar esse investimento até o final do ano empenhando recursos fundamentais para o nosso Piauí”, finalizou.

FOTO: Tarcio Cruz/ODIA

Mais investimentos de Bolsonaro

Além da inauguração da Codevasf, Ciro Nogueira anunciou também que investimentos em infraestrutura serão feitos no Estado para 2022, recursos trazidos pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. "O governo federal tem sido um grande parceiro neste momento para enfrentar as dificuldades, o Piauí é carente de infraestrutura e de desenvolvimento. O governo tem observado muito atentamente a nossa realidade. Eu tenho que cuidar dos 27 estados, mas o Piauí tem sempre uma atenção especial", finalizou o ministro

Inaldo Guerra ao lado do senador Ciro Nogueira, FOTO: Tarcio Cruz/ODIA

