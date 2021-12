Ciro faz balanço e diz que 2021 foi o ano de plantar, para Bolsonaro colher em 2022

O Ministro-Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, fez um balanço da atuação do órgão em 2021. Pelas redes sociais do Ministério o senador piauiense lembrou os projetos desenvolvidos pelo governo de Jair Bolsonaro em 2021 e afirmou que o próximo ano será o momento de colher a estruturação econômica feita pelo governo neste ano.



No pronunciamento Ciro ainda citou a vacinação como a base para o reestabelecimento dos encontros familiares. “Na vida só colhemos aquilo que plantamos, 2021 foi o ano de plantar as sementes que vão gerar os frutos do amanhã. Garantimos as vacinas para toda a população, criamos o maior auxílio aos carentes da nossa história, fomos ao socorro daqueles que mais precisam. Tenho confiança que 2022 será o tempo de colher, as bases da nossa recuperação econômica já foram lançadas, o emprego cresce a cada dia, é hora de virarmos a página e recebermos o ano novo com muito otimismo e fé”, disse o senador.

Veja o que disse o senador.



