O senador Ciro Nogueira (Progressistas) utilizou as redes sociais nesta sexta-feira, 27, para enviar uma mensagem aos prefeitos do estado do Piauí e pedir que as medidas de contenção ao novo coronavírus continuem sendo adotadas. O senador defende que os gestores municipais não sejam influenciados pelas pressões externas, como por exemplo pela reabertura do comércio.

“Como representante do Piauí no Senado da República,dirijo-me a cada um de vocês para pedir e apelar: não cedam às pressões para afrouxar as medidas de enfrentamento ao coronavírus. Liberar atividades econômicas não essenciais e permitir o fluxo e aglomeração de pessoa pode resultar em surtos, milhares de infectados, centenas de pessoas internadas e muito mortos. Não podemos permitir que vidas humanas valham menos que a economia. Digo isso como homem público, mas falo também como empresário, que está tendo perdas matériais, mas que prefere a preservação da vida”, disse Ciro.



Ciro faz apelo aos prefeitos: “Não afrouxem medidas de isolamento". Foto: Elias Fontenele



Apesar do discurso contrário à reabertura das atividades econômicos, o senador afirma que reconhece os impactos que o cenário vai ocasionar aos municípios, que devem sofrer quedas significativas na arrecadação, e diz que vai buscar alternativas para minimizar os efeitos da crise.

“Sei que haverá perda para todos os municípios, mas como representante do Piauí empenharei todo meu esforço e prestígio para que as prefeituras sejam compensadas pelas perdas de receita”, enfatizou aos gestores municipais.

Natanael Souza, do Jornal O Dia