Ciro e Iracema decidem se separar depois de 25 anos de casados

A deputada Iracema Portella e o senador Ciro Nogueira, ambos do Progressistas, decidiram se separar, depois de 25 anos de casados.

A assessoria de imprensa da deputada informou que ela optou por não se pronunciar sobre a separação, por se tratar de um assunto pessoal. Mas a parlamentar diz que "a relação política e empresarial não vai mudar"

O casal tem duas filha e uma neta. Também tiveram outra neta, que faleceu ainda bebê. E Iracema tem, ainda, uma terceira filha, mas do seu primeiro casamento, com o ex-governador Guilherme Melo.

A deputada federal Iracema Portella e o senador Ciro Nogueira (Foto: Moura Alves / Arquivo O DIA)

Eleito deputado federal pela primeira vez em 1994, Ciro Nogueira exerceu quatro mandatos na Câmara, até que, nas eleições de 2010, decidiu disputar uma das duas vagas abertas no Senado Federal para o Piauí, e lançou Iracema como candidata a deputada federal em seu lugar.

Ciro é presidente do diretório nacional do Progressistas desde abril de 2013, posto que conferiu ao senador grande influência nos governos dos ex-presidentes Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB).



O partido de Ciro teve papel decisivo no impeachment da então presidente Dilma, em 2016. Em seu voto, na sessão que autorizou a abertura do processo de impedimento da petista, Iracema declarou com a voz embargada: "Exclusivamente por orientação partidária, mas com um sentimento de tristeza, o meu voto é sim".

A reportagem também entrou em contato com a assessoria de imprensa do senador Ciro Nogueira, mas não houve resposta até as 10h45.

Cícero Portela