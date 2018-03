Ciro diz que PTB, PP e PT têm acordo desde eleição de 2014

A proposta do PT de sair em uma chapa pura para disputar as vagas de deputados federais e estaduais foi contestada por Ciro Nogueira, presidente nacional dos Progressistas. O senador lembrou que os partidos, juntamente com o PTB, haviam acordado que sairiam em coligação proporcional nas eleições deste ano.

No entanto, Ciro Nogueira afirmou que não vai impor a aliança. “Temos que respeitar qualquer posição interna. Quem sou para impor algo ao PT? Nós temos uma reunião lá atrás que definiu que a coligação ia partir da coligação de 2014. Para coligação proporcional já estaria certo PTB, PP e PT. Mas vamos voltar a discutir o assunto no momento correto”, declarou.



Foto: Moura Alves/O Dia

Mas, além da proposta do PT, há também a possibilidade de o PTB não participar dessa coligação. O senador João Vicente Claudino, que vai se iliar ao partido em abril, já declarou que vai trabalhar para levar os petebistas para o grupo de oposição ao governador.

Já o governador Wellington Dias (PT) afirmou que ainda pretende conversar com os partidos para tentar manter a base unida. “Vamos dialogar e encontrar um caminho pela via do entendimento. Mas o primeiro ponto é compreender qual é a melhor estratégia para que a gente possa ampliar ao máximo o número de vitorias”, pontuou.

Ithyara Borges - Jornal O Dia