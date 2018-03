O senador Ciro Nogueira afirmou ontem (26) que a identificação do prefeito de Teresina, Firmino Filho (PSDB), com o Progressistas é total e espera que um dia a filiação do chefe do Executivo da capital ao partido venha a acontecer. Ciro Nogueira participou do evento organizado pelo PTC para receber a filiação de três deputados estaduais.

Ciro Nogueira contextualizou a foto publicada em rede social, em que Firmino Filho (PSDB) aparece em almoço da cúpula do Progressistas. “O almoço era de boas vindas das lideranças ao deputado Wilson Brandão, o mais votado, dos mais experientes e respeitados do Estado. Dona Luci vai ser candidata pelo nosso partido e o prefeito, obviamente, estava acompanhando a esposa”, disse Ciro, acrescentando que apesar da identificação de Firmino com o Progressistas, o prefeito tem uma relação antiga com o PSDB.



Ciro Nogueira segue insistindo em filiar o prefeito de Teresina ao PP (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



Em entrevista concedida a imprensa, Ciro Nogueira ainda comentou as informações sobre a possibilidade da primeira-dama de Teresina, Luci Soares, ser a candidata a vice-governadora na chapa de Wellington Dias. “Todo mundo que é filiado ao partido tem essa possibilidade. Até eu tenho. Mas hoje temos uma grande vice-governadora que é a Margarete Coelho, a não ser que fique provado lá na frente que a Luci soma mais. O Progressistas sempre defendeu que o vice tem que ser o melhor nome, aquele que soma mais. Mas o nome que defendemos hoje é o da Margarete Coelho”, disse o senador.

Ano passado, três nomes ligados ao prefeito de Teresina ingressaram no Progressistas. Silvio Mendes, atual secretário de Saúde, Luci Soares, esposa do prefeito e Washington Bonfim, à época principal assessor de Firmino, se filiaram ao partido de Ciro Nogueira.

Ithyara Borges - Jornal O Dia