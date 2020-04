Ciro cobra mais austeridade de Wellington para conter despesas

Apesar de aprovar as medidas para contenção de gastos anunciadas pelo governador Wellington Dias (PT), o senador Ciro Nogueira (Progressistas) considera necessário a ampliação do corte de despesas e a diminuição da máquina administrativa como forma de equilibrar as contas públicas.

Para enfrentar os impactos econômicos do novo coronavírus (Covid-19), o chefe do executivo piauiense, na última terça-feira (14), decretou a redução do próprio salário e do vencimento do seu secretariado em 15%, atitude expandida a todos os cargos de comissão e gratificações, com exceção dos servidores da saúde, segurança e assistência social.



Parlamentar quer unificação de órgãos com mesmas funções - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Ao jornal O Dia, o parlamentar reforçou o que já havia postado em suas redes sociais acerca das ações de austeridade adotadas por Dias. “É preciso se somar a essas medidas a unificação e extinção de órgãos para que a gente melhore ainda mais as contas do Estado”, afirmou.

Essa não é a primeira vez que Ciro cobra ações neste sentido. Em 2019, quando Wellington Dias discutia com sua base aliada a formação da sua equipe administrativa, o Progressistas elaborou um documento solicitando a extinção de pastas e aglutinação de outras, o que foi atendido em partes naquela oportunidade.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia