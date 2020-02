Cidadania tenta emplacar o vice na chapa de Firmino Filho

Os membros do Cidadania 23 ainda acreditam na possibilidade de indicar o candidato a vice na chapa que será apoiada pelo prefeito Firmino Filho para a sucessão municipal.

Apesar do chefe do executivo já ter sinalizado que a vaga na chapa majoritária deverá ser ocupada pelo Progressistas, o presidente do Cidadania, Celso Henrique, diz que as articulações continuam e aponta o nome que o partido tem para apresentar como opção.

“Hoje temos diversas pessoas que são capazes e têm a competência de pleitear uma candidatura a vice. Nós escolhemos o jornalista Mario Rogério, um empresário do setor da comunicação e ex-dirigente sindical, que é uma pessoa que tem uma larga experiência e que muito irá contribuir nessa chapa”, defendeu Celso Henrique.

Sobre a chapa proporcional, o Cidadania pretende lançar 44 nomes para disputar cadeiras na Câmara Municipal de Teresina nas eleições do próximo mês de outubro. “Nós temos a previsão de lançar candidatos a vereadores em 35 municípios do Piauí, dentre eles Teresina, onde iremos lançar 44 candidatos, com objetivo de eleger dois vereadores”, explicou o presidente estadual da sigla.

A direção do Cidadania deve finalizar a montagem da chapa proporcional no início do mês de março. Entre os nomes cotados para compor a aliança estão o do diretor de desportos da Fundespi, Júnior Macedo; e também o do ex-vereador de Teresina, Olésio Coutinho.

Natanael Souza e Eliézer Rodrigues