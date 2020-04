Cidadania não compõe chapa e desiste de candidaturas de vereador em Teresina

Desfalcado em seu quadro de filiados, o Cidadania teve sua estratégia eleitoral comprometida. Sem conseguir nomes para compor sua chapa proporcional, a legenda não deve apresentar nenhum candidato a vereador em Teresina nas eleições municipais de 2020.

Segundo o mandatário estadual do partido, Celso Henrique, a chapa teria sido desmontada às vésperas do prazo final para filiação de pré-candidatos, após o advogado José Augusto, ex-presidente municipal da agremiação, anunciar sua adesão ao PTB, levando outros nomes consigo.

Celso Henrique (Foto: ODIA)

“Infelizmente não teremos candidatos, em razão da saída inesperada do presidente municipal, que prejudicou muito nosso grupo. Tive dificuldade de buscar outros nomes, porque pesou muito a imagem negativa da saída do presidente, que era a pessoa responsável por conduzir esse processo”, lamentou o dirigente.



Sem tempo hábil para tentar reverter à situação, Celso Henrique afirma que liberou seus correligionários para buscar outros partidos que os viabilizassem para o pleito de outubro. “Não deixei nenhum prejudicado, abri conversas com outros presidentes de partidos, como o DEM e PMB, e direcionei eles”, revelou.

Apesar do desmonte na capital, o Cidadania conseguiu se articular em diversas cidades do interior. A expectativa é ter de cinco a seis candidatos próprios a prefeito, além de outros postulantes à vice e vários candidatos a vereadores. “Estamos terminando de sacramentar as informações”, concluiu o presidente estadual.

Breno Cavalcante