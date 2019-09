Ciclo de debates discute juventude em tempos de desemprego

O Partido Comunista do Brasil (PCdoB), por meio dos Comitês Estadual e Municipal, promove no dia 5 de setembro, a partir das 8h30, um Ciclo de Debates sobre Teresina. O encontro será realizado no Real Palace Hotel e terá como tema “Brasil em Tempos de Desemprego: Como Fica o Futuro da Juventude?”

O debate contará com a participação do Superintendente da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda do Governo da Bahia, Marcelo Gavião, que apresentará exemplos positivos implantados no seu estado. Também estarão presentes no evento o professor da Universidade Federal do Piauí Dalton Macambira, além de militantes, apoiadores do partido, dirigentes estaduais e líderes de movimentos sociais.

O vice-presidente estadual do PcdoB, José Carvalho, reforçou a necessidade da discussão sobre o tema. “Iremos discutir saídas para esta situação, que políticas econômicas iremos defender, que medidas de impacto na sociedade podemos adotar e que investimentos podem ser feitos para resgatar o emprego que possa permitir à nossa juventude sonhar com um futuro melhor”, disse.



José Carvalho, vice presidente estadual do PC do B

Este será o segundo ciclo de debates a ser realizado pelo partido. O primeiro tratou da atuação da Guarda Municipal de Teresina e a relação entre proteção do patrimônio público e repressão.

