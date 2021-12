Ciclista pedala de Picos a Teresina em ação para ajudar família carentes

O ciclista Carlos Vitor teve uma ideia inusitada para comemorar o seu aniversário e ainda ajudar famílias carentes. O ciclista pedalou de Picos até Teresina, cerca de 315 km, onde cada quilometragem resultaria em um quilo de alimento a ser doado a famílias em situação de vulnerabilidade.

Leia também: Médicos pelo Brasil: Ministério da Saúde anuncia vagas em todo o Piauí, veja as cidades

Foto: Reprodução

Carlos Vítor saiu de Picos às 20 horas deste sábado e chegou em Teresina às 08 horas deste domingo. Foram 12 horas de viagem, entre as pedaladas e paradas para alimentação e recuperação. “Os últimos dois anos foram muito difíceis para muitas famílias. Até mesmo se alimentar ficou complicado. Por isso, topamos esse desafio para que pudéssemos arrecadar alimentos e doar para quem precisa, proporcionando um natal melhor para muitas famílias. É uma maneira de comemorar o meu aniversário, que é no dia 10 de dezembro, com um propósito maior de ajudar as pessoas”, explicou.

Foto: Reprodução

Após divulgação do projeto, outras empresas também resolveram aderir à iniciativa, se comprometendo a doar também os alimentos a cada quilometro percorrido. “A gente fica muito feliz com a repercussão que a ação teve. É a união de esforços para ajudarmos mais pessoas”, completa o atleta. Além disso, as pessoas que quiserem aderir à iniciativa podem fazer suas doações por meio do PIX (89)999888399, até o dia 10 de dezembro, ou ainda deixar as doações no Posto Dois Amores ou no Piauí Shopping, em Picos. “Quero agradecer a todos que estão doando, estão participando desse desafio do bem. É a união de forças para ajudar”, finaliza Carlos Vítor.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no