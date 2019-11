Cícero Magalhães assume diretório municipal de PT na segunda (11)

O suplente de deputado estadual Cícero Magalhães assume na próxima segunda-feira (11/11) o diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) de Teresina. O novo presidente da sigla já chega com a missão de trabalhar na pré-candidatura do deputado estadual Fábio Novo à prefeitura da Capital.

Cícero Magalhães sustenta que esse era o momento ideal para o anúncio do nome do pré-candidato a prefeito. Ele defende que a medida vai fortalecer o partido na disputa por vagas na Câmara Municipal. O PT espera lançar 44 candidatos a vereador e eleger pelo menos cinco nomes.

“Já temos nosso candidato a prefeito, o intuito agora é fortalecer cada vez mais nossa chapa de vereadores. Vamos lançar os 44 nomes, como a legislação permite, e acreditamos que vamos eleger cinco ou mais. Não tenho dúvidas que a decisão do majoritário saindo antecipadamente fortalece a chapa de pré-candidatos a vereadores”, declarou.

O novo presidente acredita que anuncio de Fábio Novo fortaleça chapa de vereadores (Foto:Elias Fontinele / O DIA)



Para Magalhães, o PT está conectado com a sociedade ao afirmar que o consenso entorno de Fábio Novo coincide com o que as pesquisas de intenção de votos revelam, que ele é o nome com melhor colocação entre os petistas. O novo presidente afirma que o desafio a partir de agora é mostrar para a população as ações dos governos petistas em Teresina.

“O prefeito Firmino Filho vai ter muita dificuldade de eleger seu sucessor. São muitas décadas, são muitos anos de administração do PSDB em Teresina. Quando você governa, você também se desgasta. O PSDB tem vários candidatos, mas esse problema não é nosso. Vamos trabalhar nosso candidato’”, comentou Cícero Magalhães sobre a indefinição do nome do pré-candidato do Palácio da Cidade.

Retorno à Alepi

Suplente de deputado estadual, Cícero Magalhães espera retornar ainda esse mês de novembro para assumir vaga na Assembleia Legislativa. “Essa é uma situação que depende não só do governador, mais também do deputado titular. O suplente é para assumir na hora que chega a vez dele. Estamos aguardando. Acredito até que a gente possa assumir nesse mês”, finalizou.

Otávio Neto