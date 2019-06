Apontado como pré-candidato a Prefeitura de Teresina, o presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Charles Silveira, será o palestrante principal do encontro realizado pela Juventude do PSDB no Piauí nesta terça-feira (25), na sede do partido. Durante o bate-papo, que acontece às 18h, Charles vai falar sobre a atual conjuntura política nacional e no Piauí.



O evento é apontado como uma tentativa de aproximar Charles Silveira dos militantes do PSDB, na capital. O nome do presidente da FMS é visto como uma das alternativas mais viáveis para a sucessão do prefeito Firmino Filho no comando do Palácio da Cidade.

Charles Silveira será o protagonista de evento do PSDB nesta terça-feira - Foto: Arquivo O Dia



Em recentes declarações à imprensa, Charles passou a pregar cautela a respeito das eleições do próximo ano, mas confirmou que o seu nome está no radar de opções de Firmino para a sucessão municipal.

“O que posso dizer é que sou filiado ao PSDB, e todo filiado pode ser candidato. Ele [Firmino] me coloca como opção, porque faço parte da gestão. Existem vários outros nomes. Se essa possibilidade acontecer, ela vai ser analisada no ano de 2020”, afirmou Charles Silveira.

Além da palestra do presidente da FMS, o evento realizado pelo PSDB também vai ser marcado por um ato de novas filiações à sigla.

Natanael Souza - Jornal O Dia