Charles Silveira rebate falas de Edson Melo: ‘falam do que não conhecem’

O presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Charles Silveira, rebateu as declarações dadas ontem (03) pelo vereador Edson Melo (PSDB) de que ele estaria discutindo com parlamentares da Câmara a proposição de seu nome como pré-candidato à Prefeitura de Teresina nas eleições do ano que vem. Melo classificou como “precipitado” o apoio de um grupo de vereadores a Charles e disse que a condução deste processo deve ser feita pelo prefeito.





Charles Silveira rebateu declarações do vereador Edson Melo - Foto: Arquivo O Dia

Nesta quinta (04), Charles da Silveira rebateu a fala do vereador, afirmando que “falam do que não conhecem e dizem impropriedades pelo desconhecimento”. De acordo com gestor da FMS, na reunião foram tratados diversos assuntos da área da saúde, como projetos para a Atenção Básica. “Como os representantes eram parlamentares, era natural que falássemos sobre política também”, disse Silveira.

O presidente da FMS mandou ainda uma mensagem aos líderes de seu partido: “não tenho como finalidade de vida ser candidato a prefeito. Sou cônscio da importância da comunicação, de que política se faz com diálogo e sempre vislumbrei enquanto atributo pessoal a minha facilidade de dialogar com todos, inclusive com parlamentares”, explicou, e, em tom ácido, acrescentou: “O partido tem seu líder que conduzirá o processo eleitoral, entretanto, não venham me dizer oque posso e o que não posso fazer”.

Maria Clara Estrêla, com informações de Breno Cavalcante