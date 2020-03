Charles Silveira deixa o comando da Fundação Municipal de Saúde

O presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Charles Silveira, deve deixar o comando da pasta durante esta semana. O último compromisso oficial como gestor acontece na noite desata segunda-feira (9), quando será entregue a reforma do Hospital Alberto Neto, no bairro Dirceu II, zona sudeste de Teresina.

O anúncio da saída foi confirmado pelo próprio Charles Silveira, após o nome do secretário de Educação, Kleber Montezuma, ter sido apontado nos bastidores como o favorito para representar o Palácio da Cidade na disputa majoritária do próximo mês de outubro. Charles, que também era apontado como pré-candidato, nega que decisão de deixar a pasta tenha relação com o processo eleitoral. Segundo ele, o motivo da saída é de cunho pessoal.



A saída da FMS foi confirmada pelo próprio Charles Silveira, que o motivo é de cunho pessoal - Foto: Arquivo O Dia



O prefeito Firmino Filho (PSDB) ainda não anunciou o nome que irá assumir o comando da Fundação Municipal de Saúde no lugar de Charles Silveira. Entre os cotados, aparecem o ex-secretário de Administração, Manoel de Moura Neto.

A diretora de Assistência Especializada, Jesus Mousinho, e o diretor de Atenção Básica, Francisco Pádua, também são cotados para ocupar o cargo deixado por Charles da Silveira.

Natanael Souza, do Jornal O Dia