Charles nega desejo de ser candidato e diz que PSDB deve viabilizar outros nomes

O presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Charles da Silveira (PSDB), negou nesta quinta-feira (25) que esteja tentando se viabilizar como candidato à sucessão do prefeito Firmino Filho (PSDB). Ele usou o mesmo argumento apresentado pelo secretário municipal de Educação, Kleber Montezuma, que declarou que, mesmo apto, não deseja ser candidato nas eleições do próximo ano. O gestor da Semec também é cotado para ser o candidato tucano a prefeito de Teresina.

“Só me coloco nessa condição, de ser eleitor e como tal poder ser elegível, mas isso é uma coisa remota e que não entra na minha discussão [...] Nunca fiz um movimento, nunca dei um passo, conversei com ninguém, nunca pedi para ser candidato, nem avancei para trabalhar uma candidatura. O partido tem uma dezena de nomes para ser candidato e deve buscar viabilizá-los”, declarou o presidente da FMS.

Charles da Silveira, presidente da FMS (Foto: Poliana Oliveira / Arquivo O DIA)

No mês passado, um grupo de vereadores de Teresina reuniu-se com Charles e manifestou apoio à sua eventual candidatura. Mas a ação foi questionada por Edson Melo, presidente do PSDB na capital, que considerou precipitada a movimentação dos aliados.

Por sua vez, o presidente da FMS afirmou que o encontro com os parlamentares tratou apenas de questões administrativas do município. “Não discuto mais política, trato da Fundação. A questão da política fica para os políticos e para os partidos. Qualquer outra discussão não tratarei [...] trato de política administrativa, da gestão da Fundação”, pontuou.

Firmino também tem evitado comentar qualquer articulação no sentido de definir o nome do seu grupo para disputar a Prefeitura de Teresina em 2020, mas ressaltou que o trabalho de Charles à frente da saúde municipal o credencia como um bom nome para o pleito.

Breno Cavalcante