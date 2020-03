Negando qualquer insatisfação pela preferência de outro nome que não o seu para disputar a Prefeitura de Teresina, Charles da Silveira (PSDB) admitiu, no entanto, a possibilidade deixar a equipe administrativa de Firmino Filho (PSDB) e pedir exoneração da Fundação Municipal de Saúde (FMS) ainda este mês.

O secretário garante que as tratativas em torno de sua saída da pasta não possuem relação com as que levaram ao seu recuo quanto à chance de disputar o Palácio da Cidade nas eleições deste ano. A definição sobre se permanece ou não deve ser anunciada na próxima semana.



Charles avalia deixar Fundação Municipal de Saúde, mas nega insatisfação - Foto: O Dia

"É uma questão de natureza mais pessoal, não tem nada a ver com política e eleição. Estamos avaliando, em função até da responsabilidade que temos, de participar de um grupo é que não podemos criar nenhum ruído, temos que ter responsabilidade", explicou o secretário.

É importante lembrar que, caso fosse disputar cargo majoritário em outubro, Silveira teria que descompatibilizar do cargo quatro meses antes das eleições, ou seja, no dia 04 de junho. Como não será candidato, não há qualquer necessidade deste se afastar das atividades junto ao

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia