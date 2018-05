Chapa majoritária será decidida após consenso sobre alianças proporcionais

Em reunião com lideranças do Progressistas, o governador Wellington Dias (PT) garantiu que a definição sobre a coligação proporcional vai acontecer antes da escolha dos nomes que irão compor a chapa majoritária. A decisão sobre a aliança entre os partidos deve ser anunciada pelo governo até o início do mês de junho.

De acordo com o deputado Júlio Arcoverde, presidente do PP no Piauí, a definição quanto à proporcional é que irá dar a sustentação para o projeto de reeleição de Dias. “Eu acredito que é a base da candidatura, mas a decisão tem que ser com muita tranquilidade, conversando com os partidos para chegar a um consenso que não prejudique o governador”, disse.



Júlio Arcoverde diz que não tratou com governador sobre a disputa que seu partido trava com o MDB pela vice-governadoria (Foto: Jailson Soares/O Dia)



Na reunião, que contou com a presença da deputada Belê (PP) e de Pedro Calixto (PT), que é coordenador político do governo, o presidente estadual do PP reafirmou o desejo do partido em participar de uma coligação proporcional com todas as siglas da base, diferentemente daquilo que o partido do governador defende.

“Eu mostrei para o governador que o partido Progressistas preferia que na coligação proporcional tivesse o que a gente conhece por chapão, todo mundo junto, e ele disse que está trabalhando para que isso aconteça, que está conversando com o PT”, afirmou Júlio Arcoverde.

O parlamentar disse ainda que no encontro não foi tratado sobre a disputa pela vaga de vice-governadoria na chapa majoritária. Júlio Arcoverde informou que o assunto poderá ser discutido durante este final de semana quando o parlamentar e o governador farão uma viagem ao interior do Estado. “Teremos mais tempo”, finalizou.

Ithyara Borges - Jornal O Dia