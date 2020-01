Chapa da Segurança: PL quer lançar 10 nomes ligados à área policial

O Partido Liberal, que deve ter como candidato a Prefeitura de Teresina o deputado Capitão Fábio Abreu, também trabalha para lançar uma chapa proporcional recheada de nomes ligados ao setor da segurança pública. A intenção da sigla é ter, pelo menos, 10 policiais, militares e civis, disputando cadeiras na Câmara Municipal de Teresina nas eleições de 2020.

Delegada Anamelka entre as lideranças do Partido Liberal - Foto: Divulgação.



“A gente identifica as lideranças que tem viabilidade, e, naturalmente, a gente faz o convite. Nós teremos na cidade de Teresina, seis policiais militares e entre quatro e cinco policiais civis, na chapa do PL”, pontua o deputado estadual Coronel Carlos Augusto, presidente do diretório municipal do PL e ex-comandante da Polícia Militar do Piauí.

Entre os nomes que devem compor a chapa proporcional do PL, estão alguns membros de destaque das forças de segurança, como o major Audivam Nunes, coordenador da Força da Tarefa da Secretaria de Segurança, o cabo Avelar Mota, e a delegada Anamelka Cadena, subsecretária de Segurança Pública.

Para o deputado Carlos Augusto, a representatividade de setores ligados às policias nos espaços de poder é importante e traz reflexos positivos para a sociedade. “Ter representantes nos poderes é importante para discutirmos as questões da segurança. Como a política é presente em todos os segmentos, é muito importante para a sociedade ter representantes da área da segurança nas casas legislativas”, destaca.

Natanael Souza