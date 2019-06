CGE PI vai liderar padronização do controle interno no país

A Controladoria-Geral do Estado do Piauí (CGE/PI) vai liderar um Grupo de Trabalho formado por diversos órgãos de Controle Interno do Brasil. O objetivo é padronizar a atuação dos profissionais em todo o país. O Grupo de Trabalho foi criado durante a 31ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci), que aconteceu no último final de semana, no Rio de Janeiro.



O Controlador-Geral do Piauí, Márcio Souza, participou do evento e explicou que o grupo contará com representantes da Controladoria-Geral da União, Controladorias dos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão, Espírito Santo, Paraíba, Pernambuco, Rondônia, além da Controladoria do Município de São Paulo.

"Trata-se de um dos objetivos estratégicos definidos em plenário pelo Conselho e tem muita afinidade com iniciativas que já realizamos no Piauí com definição de perfil, conhecimentos e habilidades essenciais aos profissionais de controle interno, a exemplo do curso de formação de controladores internos, por meio do qual capacitamos e certificamos profissionais para atuarem na área", afirmou o Controlador-Geral.

Ele explicou que a padronização da atuação dos profissionais de Controle Interno no Brasil envolverá definição de metodologias, capacitação e certificação.

A padronização dessas ações está alinhada às diretrizes de atuação do Conaci, que busca a efetividade nas ações de controle. Este foi o tema da Reunião Técnica que aconteceu no Rio de Janeiro. Durante os dois dias, representantes das Controladorias do país estiveram reunidos para discutir assuntos a fim de contribuir com o desenvolvimento das áreas de controle no Brasil.

Todos representantes pautaram ações em conjunto para o fomento à integridade, fortalecimento da democracia e efetividade no controle. A expectativa é que o Conaci atue junto às Controladorias, produzindo assim, resultados profícuos para sociedade brasileira.

