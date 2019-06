CGE e TCE promovem curso para novos gestores públicos

A Controladoria Geral do Estado e o Tribunal de Contas do Estado promovem a partir desta segunda-feira (3), o Seminário de Preparação para novos gestores estaduais. O evento ocorre no auditório do TCE, vai até quarta-feira (5) e visa capacitar os novos secretários e servidores públicos quanto às responsabilidades e deveres na administração pública, de modo a garantir a regularidade e eficiência da gestão.

O controlador-geral do Estado, Márcio Souza, vai proferir uma palestra sobre controle interno do Poder Executivo estadual. “Esse é um tema relevante para os novos gestores. O decreto que reestrutura o controle interno do Poder Executivo é recente e estabelece diretrizes que permitem avaliar riscos e atuar mais preventivamente”, pontua



Foto: Arquivo O Dia

Souza comentou ainda que a CGE tem o papel de assessora gestores estaduais, demonstrando formas de fazer mais ações com menos recursos. “É preciso buscar a regularidade e a eficiência do gasto público para que a sociedade receba um serviço público de qualidade”

Outros assuntos importantes para a administração pública também serão destaque, a exemplo dos aspectos relevantes na contratação de obras públicas, prestações de contas, adequação do Estado ao e-Social, reforma da Previdência, bem como a apresentação de sistemas informatizados para licitações e contratos.

Jornal O DiaJoão Magalhães