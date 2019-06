Cessão de terreno para escolinha de futebol irá beneficiar jovens

A Comissão de Infraestrutura e Política Econômica da Assembleia Legislativa do Piauí aprovou, nesta quarta-feira (5), o Projeto de Lei que autoriza a Fundação Estadual de Esportes (Fundespi) a proceder a cessão de uso de imóvel para escolinha de futebol Juazeiro Gama, do município de Juazeiro do Piauí.



A deputada Lucy Soares, suplente na Comissão e uma das incentivadoras para aprovação do PL, esteve na votação. De acordo com Paulo Roberto, presidente da escolinha, atualmente as atividades esportivas da Juazeiro Gama beneficiam 50 jovens do município. Com a autorização para uso do terreno pertencente ao Governo do Estado, mais atletas poderão treinar futebol.



Foto: Divulgação

“A escola existe desde 2017 e tem 50 alunos, parte deles fica na zona urbana e outra parte na zona rural (comunidade Ipueira), mas a gente não tinha espaço para treinar. Com o terreno cedido para a Juazeiro Gama, poderemos praticar esporte com mais crianças, de mais faixas etárias, e ampliar o projeto”, disse Paulo Roberto, que acrescenta: “o terreno era um campo, que estava há muito tempo sem utilidade”.

Com apenas dois anos em execução, o projeto da escolinha de futebol envolve atletas com idade inferior a 17 anos. Eles estão distribuídos na categoria sub 17, com 20 atletas; e o sub 15 (na comunidade Ipueira), que conta com 30 jogadores. Como parte das atividades da escolinha, este ano acontece a 2º edição da Copa Juazeiro de Futebol Junior Território dos Carnaubais, que reúne diversos times, inclusive, um deles de Teresina.

Da Redação