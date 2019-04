Centro operacional da Chesf em Teresina será mantido

A estrutura operacional da Companhia Hidrelétrica do São Francisco em Teresina será mantida. Foi o que confirmou o senador Elmano Férrer (Podemos), após receber em seu gabinete o presidente empresa, Fábio Lopes Alves, na manhã desta quarta-feira (3).

Elmano defende a permanência do órgão na capital. “Desde o ano passado tenho tratado das questões relacionadas às mudanças gerenciais da Chesf no estado do Piauí. Semana passada estive com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e hoje recebi em meu gabinete o presidente da companhia, Fábio Lopes Alves, que me trouxe a boa notícia e repasso em primeira mão à sociedade piauiense: a estrutura organizacional da Chesf no Piauí permanecerá intacta, com todos os seus funcionários”, afirmou.

O Governo Federal estava cogitando encerrar as atividades do centro de operações da Chesf em Teresina, que fica situado no bairro Tabuleta, zona sul da capital.

Para o senador, a decisão de manter a unidade da Chesf em Teresina atende os interesses do estado, pois o Piauí vive uma fase áurea do setor elétrico, ocupando o papel de protagonista na matriz elétrica no país, devido a exploração cada vez maior de seu potencial de geração de energia solar e eólica.

Cícero Portela