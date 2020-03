Cenário “enfraquece” representatividade ideológica dos partidos

A expectativa de uma intensa movimentação de políticos na procura por novos partidos, no entanto, coloca em risco a questão da representatividade ideológica dessas agremiações junto a sociedade, é o que avalia o professor doutor do departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Vitor Sandes.

Apesar de entender o período da janela eleitoral como uma importante ferramenta para dar mais mobilidade aos políticos de mandato, principalmente em pleitos sem coligações proporcionais como o deste ano, o docente faz ressalvas quanto ao impacto disso para a questão da identificação do vínculo ideológico desses candidatos.



Especialista ressalta que as mudanças contribuem para definhar siglas - Foto: Jailson Soares/O Dia



Para Sandes, o problema é que esses rearranjos partidários são percebidos pela população, muitas vezes, apenas como a busca por melhores condições eleitorais. “Isso enfraquece a ideia de partido como agremiação ou organização que defende ideias e que busca alcançar, de fato, algo fixo e de maior durabilidade, ou seja, que existem candidaturas do partido e não de candidatos em partidos”, disse.

Por conta disso, Sandes ainda enfatiza que este cenário pode contribuir para definhar, ainda mais, a política partidária, cada vez mais rechaçada por parte do eleitorado. “O cidadão termina compreendendo o partido é apenas como uma sigla, ao perceber que essas mudanças acontecem apenas por conta de uma formalidade jurídica”, pontua.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia