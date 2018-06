CCJ derruba vetos e reajuste a servidores segue para Plenário

Em reunião extraordinária, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) derrubou o veto do governa­dor Wellington Dias (PT) ao reajuste salarial para servido­res das secretarias de Educa­ção, Justiça, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e procu­radores do Estado. O parecer foi do deputado Fábio Novo (PT).

A justificativa do governo para o veto foi a de que a pro­posta de aumento seria ilegal, já que foi aprovada após o prazo permitido pela legislação eleitoral, mas reconhece que os servidores precisam receber o reajuste em seus vencimentos. Segundo Fran­cisco Limma (PT), líder do governo na Alepi, todos os membros da bancada gover­nista foram liberados para votar de acordo com seu en­tendimento.



O texto avaliado pelos deputados garantem aumento a servidores de várias categorias (Foto: Divulgação)



“A posição do governador se deu porque a Assembleia não votou dentro do prazo que a lei permitia, então a assessoria jurídica do gover­no recomendou o veto, o que nós estamos entendendo. O governador liberou a bancada para ficar a vontade aqui para votar como quiser”, comen­tou o deputado.

O texto do reajuste garan­te um aumento de 6,81% aos professores de educação bá­sica do estado e 3,95 para os servidores técnicos e admi­nistrativo da Seduc, além de 3,9% de acréscimo salarial a policiais militares, policiais civis, bombeiros, agentes pe­nitenciários e procuradores do estado. “O que entende­mos é que derrubando o veto, não traremos prejuízo para os servidores, e a bancada está li­berada para votar como achar melhor”, garantiu Limma.

Aprovado na CCJ, a der­rubada do veto será levada a plenário novamente para ser votado pelos parlamentares. Esse contorcionismo permite que os servidores do estado conquistem o reajuste salarial sem que o governo do estado seja penalizado. “O governo trabalha dentro da legalidade. Tem que respeitar a posição da Assembleia e a lei, é isso que vamos fazer”, concluiu Limma.

Ithyara Borges e Breno Cavalcante - Jornal O Dia