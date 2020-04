CCJ aprova reajuste de empréstimo do governo estadual junto ao FIDA

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Piauí aprovou nesta quarta-feira (22) a mensagem de reajuste da operação de crédito do governo estadual junto ao Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA). De acordo com o projeto, o valor da operação passa de US$ 15 milhões para US$ 18 milhões.

A matéria, que tem o deputado Francisco Limma (PT) como relator, foi aprovada com ressalvas dos deputados Henrique Pires(MDB) e Teresa Britto(PV), que alegaram que é necessário que o Governo encaminhe para os deputados o plano detalhado de investimentos. “Preciso ver se as solicitações de nossas bases estão fazendo parte destas aplicações”, afirmou o emedebista.

Participando da reunião, o líder do Governo, Francisco Costa (PT), explicou que somente após o fechamento do contrato é que se irá elaborar o plano de aplicação que será enviado para o Legislativo realizar o acompanhamento. Já o deputado Limma disse que o plano de trabalho só é apresentado quando os contratos são firmados. “Quero aqui deixar esta fala porque não podemos ficar ouvindo este tipo de insinuações o tempo todo”, afirmou Limma, ao ressaltar que a mensagem original já garante esta apresentação.



Francisco Limma é o relator da matéria no parlamento - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Após ter sido aprovada na CCJ, a matéria segue agora para apreciação da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa.

Outros empréstimos

Nos próximos dias, a Comissão de Constituição e Justiça deve analisar outras três mensagens que tratam de operações de crédito do governo estadual. A primeira mensagem trata sobre a obtenção de empréstimo de até R$ 1 bilhão pelo Governo do Piauí junto ao Banco do Brasil com o aval da União, para investimentos nas áreas da saúde, segurança e infraestrutura básica. A segunda mensagem dispõe sobre a realização de operação de crédito com o Banco Regional de Brasília (BRB) no valor de R$ 83 milhões, valor que deverá ser aplicado na restauração e conservação das rodovias piauienses.

Os deputados também vão discutir o projeto que trata de um aditivo de até 100 milhões de dólares a empréstimo obtido pelo Governo do Estado junto ao BIRD (Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento).

Jornal O DiaJoão Magalhães, do Jornal O Dia