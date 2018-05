CCJ aprova R$ 34 mi para educação e recursos hídricos

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa aprovou ontem (29) mensagem do governo que pede autorização para o poder executivo proceder a abertura de crédito especial no valor de R$ 34.850.300,00 ao orçamen­to geral do Estado. O recurso deverá ser redistribuído para duas pastas.

De acordo com o deputado Evaldo Gomes (PTC), relator do processo, o dinheiro virá do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educa­ção Básica (Fundeb), que é repassado pelo Ministério da Educação (MEC). Parte fica­rá na Secretária de Educação, para compra de materiais, e R$ 14 milhões serão remanejados para a Coordenadoria de Re­cursos Hídricos.



R$ 14 milhões serão aplicados em perfuração de poços e outras politicas de combate a seca (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



Ainda segundo o relator, os municípios, principalmente do Sul do Estado, precisam dos re­cursos para investir em poços tubulares. “É importante que se diga que há uma carência muito grande no Estado com relação à falta de água. A população ca­rece muito de poços tubulares para suprir a necessidade com a escassez de água”, explicou Eval­do.

Nenhum deputado de opo­sição participou da reunião da CCJ nesta terça-feira (29), ape­nas o presidente, deputado João Madson (MDB), Firmino Paulo (PP), Evaldo Gomes (PTC), Hélio Isaías (PP) e Fábio Novo (PT) discutiram o texto. A men­sagem do governador será enca­minhada para o plenário para ser apreciados pelos deputados da Casa, em duas votações.

Ithyara Borges - Jornal O Dia