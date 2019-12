Comissões apreciam PEC da Previdência estadual

Atualizadas às 15h50min



Marcos Steiner, superintendente da Previdência do Estado, foi impedido por participantes da reunião da CCJ e falou com a imprensa. Ele disse que algumas emendas apresentadas pelos servidores foram acatadas pelo governo.

“Foram acatadas algumas emendas. Elas não desconfiguram o texto original, na verdade acatam algumas sugestões dos próprios servidores. É difícil que pacifique que elas pacifiquem os servidores. Até porque como dizia o grande Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. É bom que se tenha essa discussão, esse debate de ideias”, afirmou.

Atualizadas às 15h17min

Os manifestantes impedem agora a entrada do superintendente da Previdência do Estado , Marcos Steiner, na sala da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Ele é um dos responsáveis pela elaboração da proposta de reforma da previdência. Na audiência pública que aconteceu pela manhã com representantes sindicais, Marcos Steiner defendeu a aprovação do texto como foi enviado pelo executivo estadual.





Atualizadas às 15h10min



Manifestantes estão agora na porta da sala da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Representantes sindicais usam palavras de ordem para tentar impedir a realização da reunião da comissão. O policiamento foi reforçado para garantir os trabalhos dos deputados.

Atualizadas às 15h04min



A deputada Teresa Brito (PV) afirma que a oposição vai judicializar a votação. Ele defende que se trata de um código, por isso não pode ser analisado em regime de urgência. “Vamos agora para a CCJ. Lá nós vamos votar os projetos na Comissão de Constituição e Justiça e também na Comissão de Administração. Vamos apresentar os pareceres alternativos, bem como as emendas para ser analisadas. Acredito que vai ser judicializado esse projeto, porque eles estão infringindo a legislação. É um código e a Constituição é bem clara e pode votar um código em regime de urgência.

Atualizadas às 14h53min

A sessão ordinária foi aberta pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho. O deputado Dr.Hélio leu o expediente do dia. Os deputados aprovaram requerimentos, mas logo depois a sessão foi suspensa por tempo indeterminado pelo presidente do legislativo para que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e a Comissão de Administração apreciem o texto da PEC 03/2019.

Iniciada às 14h48min

Após audiência pública realiza nesta manhã (11), a comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) iniciou a análise das mensagens que adequa a Previdência estadual às regras federais promulgadas recentemente pelo Congresso Nacional.



A expectativa é que, após aprovação do colegiado, o texto siga para Plenário ainda hoje, porém, a oposição e representantes dos entidades sindicais, que apresentaram cerca de 18 emendas à proposta original, mantém diálogo para prorrogar para amanhã (12) a conclusão da votação que altera as regras de aposentadoria e pensão para os servidores públicos estaduais.

Para Gustavo Neiva (PSB), líder da bancada de oposição no legislativo, não há tempo hábil para analisar todas as propostas de mudanças ao texto, pois ressaltada que o relator precisa, ao acatar ou não cada emenda, apresentar uma justificativa, o que para ele, requer um maior tempo de estudo. O caráter de urgência na tramitação do projeto também é questionado.

“Entendo que não tem nenhuma condição de ser levado adiante, porque o relator tem que ter esse tempo para análise. Esperamos que essa PEC seja melhorada para pelo menos minimizarmos as consequências e o sofrimento para o servidor público estadual”, afirmou o parlamentar.

Relator da matéria no colegiado, deputado Franzé Silva (PT) destacou a importância do diálogo com as partes afetadas pela mudança no regime previdenciário estadual. “Atendeu ao objetivo que era ouvir as categorias, que precisavam se expressar. Nós, enquanto membros do Governo, ouvimos é vamos ponderar cada uma das colocações feitas na audiência”, disse.

Um dos principais pontos questionados, tanto pelos parlamentares da oposição quanto de entidades sindicais que protestam contra a proposta, é a cobrança de uma alíquota extraordinária a ser cobrada dos trabalhadores do Estado. “É uma coisa que apresentamos uma emenda para ser suprimida (alíquota extraordinária). Não podemos dar um cheque em branco para o governador esfolar ainda mais o servidor público”, denuncia Neiva.

Breno Cavalcante e Maria Clara Estrela.