Castro Neto garante a Georgiano que reparo da BR 316 já foi autorizado

No último final de semana, ganhou repercussão nas redes sociais e nos aplicativos de mensagens um vídeo que mostra um protesto realizado por populares contra o péssimo estado da rodovia BR 316, no trecho da zona sul de Teresina, rumo à cidade de Demerval Lobão.



Os manifestantes levaram cartazes com críticas ao Governo do Estado e colocaram plantas em alguns dos inúmeros buracos que existem no trecho urbano da BR.

Em algumas partes da rodovia os estragos são tamanhos que já não é mais possível trafegar em uma das pista.

Nesta segunda-feira, o deputado estadual Georgiano Neto (PSD) procurou o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí (DER-PI), José Dias de Castro Neto, para pedir uma solução para o problema. O órgão estadual é o responsável pela conservação do trecho que está deteriorado.

O diretor-geral do DER-PI, Castro Neto, e o deputado estadual Georgiano Neto (Foto: Divulgação)

Na reunião, o gestor informou ao parlamentar que iria autorizar imediatamente a recuperação emergencial da pista, e garantiu que as obras de duplicação da rodovia serão retomadas assim que os reparos emergenciais forem feitos.

A construtora Sucesso foi contratada para realizar a obra, que conta com recursos do Proivenst, linha de crédito criada pelo Governo Federal para compensar a queda de arrecadação dos estados por conta de medidas de isenção de impostos.

"O gestor ordenou, de imediato, que a construtora Hidros, que tem o contrato de conservação e manutenção das estradas da região da Grande Teresina, realize a operação tapa-buracos emergencialmente. E disse também que nos próximos dias a pasta estará pagando uma das medições em aberto que tem com a construtora Sucesso, o que permitirá que a obra de duplicação seja retomada nos próximos dias", afirma Georgiano.

Outros problemas



Além dos problemas estruturais na rodovia, os manifestantes reivindicaram a duplicação da BR 316, no trecho entre Teresina e Demerval, e a anulação das multas aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal aos motoristas que tiveram que usar o acostamento para poder desviar da buraqueira na via.





Cícero Portela