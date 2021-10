Castro Neto apresenta cronograma de recuperação de rodovias estaduais no Piauí

O Diretor-Geral do Departamento Estadual de Estradas e Rodagem do Piauí (DER), Castro Neto, revelou em uma entrevista exclusiva ao Sistema ODia de Comunicação o cronograma de recuperação das rodovias pelo estado. O gestor explicou que a pasta se prepara para a chegada das chuvas, período que dificulta a manutenção de rodovias. O objetivo do órgão é dar trafegabilidade as vias para o fim do ano.



Castor Neto explicou que o objetivo central será a conservação das principais rodovias estaduais e revelou as regiões em que a recuperação da malha viária já foi concluída.

“Através do Programa Pró Piauí recuperação de rodovias estamos agindo com mais intensidade em todo o estado do Piauí, fazendo a conservação e a recuperação de nossas rodovias em toda a sua extensão. Temos equipes agindo ali em Caxingó, Canto do Buriti, Pio IX, assim como todo o nosso estado. Terminamos agora Flores, Pajeú, Rio Grande para ser inaugurado agora em novembro junto com o governador Wellington Dias”, afirmou.

Castro Neto confirmou também que a operação tapa-buraco já se iniciou no interior do estado e revelou que o trecho de Campo Maior para Castelo deve se iniciar em breve.

”De maneira que estamos intensificando operações de tapa-buraco para darmos condições de trafegabilidade para o período chuvoso. Estamos agindo a muito tempo na recuperação de rodovias, cito sempre a estrada de Castelo para Campo Maior que as nossa máquinas estão no local para trabalhar e deixar a estrada trafegável para o período das chuvas”, finalizou o diretor.

FOTO: Tarcio Cruz/ODIA

