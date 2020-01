Caso Aliança não seja criado, Rubenita diz ter convite de três siglas

A advogada Rubenita Lessa informou que tem o convite de três partidos para que ela se filie, caso o partido Aliança pelo Brasil não seja criado em tempo hábil para concorrer às eleições de outubro. A bolsonarista avaliou de forma positiva a realização do evento em Teresina, no último domingo (26), para coletar assinaturas em busca viabilização do novo partido.

Ela torce para que até o final de fevereiro, o processo de criação do partido esteja pronto para tramitar no Tribunal Superior Eleitoral. Para isso, é necessário conseguir 492 mil assinaturas.

A advogada Rubenita Lessa. (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



“Enquanto pré- candidata estou aguardando a decisão sobre o Aliança. Se ele for criado teremos chapa pura em Teresina e em outras cidades também. Mas já conversei com o presidente e ajustamos que não havendo possibilidade, sairei candidato por outro partido, com coerência com nosso pensamento”, diz ela.

No evento do último domingo, a organização do evento divulgou um vídeo do presidente Jair Bolsonaro direcionado a seus apoiadores piauienses. Além de Rubenita, o Major Diego Melo e a médica Adriana Sousa se apresentam como líderes do movimento para criação do partido no Piauí.

João Magalhães