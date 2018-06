Carlos Augusto negocia filiação com partidos e está próximo do PR

O Coronel da Polícia Militar do Piauí, Carlos Augusto, teve seu nome rejeitado para filiação em um dos dez partidos do grupo de emergentes formado por PMN, PPS, PHS, PRP, Solidariedade, Podemos, Patriota e Rede. No entanto ele ressaltou que ainda há possibilidade de ingresso em uma dessas siglas menores, mas ressaltou que já abriu negociações com legendas de maior expressão.

“Na verdade eu ainda estou dialogando com os partidos, não tem definição concreta ainda não. Eu tinha mesmo o desejo de ingressar em um partido pequeno, mas não tem nenhuma conversa certa. Tem convites de outros partidos como do PR, do PT”, explicou o militar em entrevista ao Jornal O Dia.



Ex-comandante diz a única coisa definida é seu apoio a Wellington (Foto: Jailson Soares/O Dia)



Carlos Augusto comentou que um dos partidos com quem as tratativas estavam mais adiantadas era com o PHS, mas que com a recusa do grupo de emergentes, se viu na necessidade de abrir diálogo com outras siglas, e que o PR lhe agrada. “Tenho trabalhado também a possibilidade de estar com partidos maiores, inclusive com o próprio PR, do deputado Fábio Abreu, que tem uma pauta parecida com a minha, que é a questão da segurança pública”, disse.

Como o militar ainda tem tempo para definir a situação de sua futura filiação, agendada por ele para o próximo dia 30 de julho, ele garantiu que irá analisar qual a melhor estratégia que deve tomar neste pleito, embora já tenha garantido apoio à reeleição de Wellington Dias (PT) ao governo do Estado.

“O fato é que eu não posso me filiar agora, só posso a partir das convenções até o dia de registro das candidaturas, e estou aguardando e mantendo o diálogo. A única coisa que já está resolvida que é estar na base do governador, estarei em um partido que vote e trabalhe pelo projeto do governador Wellington Dias”, concluiu o coronel.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia