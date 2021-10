Carlos Augusto nega interesse na suplência de Wellington Dias para o senado

O deputado estadual Coronel Carlos Augusto (PL), negou que tenha interesse em se candidatar a suplência de Wellington Dias para o senado em 2022. Nos bastidores surgiu a especulação de que o parlamentar, aliado histórico e com ligação pessoal com o governador, tivesse interesse em disputar a cadeira de suplência. O PL já revelou publicamente o interesse na cadeira, cargo estratégico, a suplência de Wellington poderá se concretizar no mandato efetivo de senador em uma eventual vitória de Lula para a Presidência da República. Wellington é apontado como pretenso ministro de estado em um governo do petista.



Ex-comandante da Polícia Militar do Piauí, o militar foi apadrinhado por Wellington na última eleição e obteve uma expressiva votação com o apoio do governador. Carlos Augusto porém, negou que tenha intenção de ser suplente do petista na disputa pelo senado, o objetivo dele é buscar a reeleição em 2022.

“Não recebi nenhum convite, vi aí em alguns portais e não tenho nenhum convite nem trato disso. Sou muito tranquilo nessa minha nova missão que tenho aqui na carreira política. Não tenho ansiedade de nada, nosso futuro está nas mãos de Deus, nem para a minha reeleição tenho ansiedade. A gente trabalha e deixa a palavra com a sua excelência o eleitor, eu teria um enorme prazer de fazer parte de uma suplência, mas não foi tratado, não fui convidado é algo que surgiu nas especulações. No momento adequado a gente decide se será candidato, em qual cargo e em qual partido”, finalizou o parlamentar.

